أمير شوقى يجهز لانطلاق «اللعبة 2»

قرر صناع مسلسل "اللعبة" بعد تحقيق الموسم الأول نجاحا كبيرا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، البدء في تحضيرات الموسم الثاني، ولم يتحدد موعد عرضه سواء داخل الماراثون الرمضاني المقبل، أم خارجه.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن المنتج أمير شوقي بدأ يتواصل مع أبطال الجزء الأول ويعكف حاليًا على المفاوضات مع الأبطال المشاركين، مشيرًا إلى أنه لم يستقر على موعد محدد لانطلاق التصوير، خاصة أنه لم يتفق مع كل الأبطال نظرًا لتفكير البعض في تقديم اعتذار لانشغالهم بأعمال فنية أخرى أو بحياتهم الشخصية، لافتًا إلى أنه من المحتمل اللجوء لانضمام فنانين جدد يخوضون للمشاركة في بطولة الجزء الثاني في حال عدم الاتفاق مع كل أبطال الأول."اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.