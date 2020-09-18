«التضامن»: تعقيم 49 دار مسنين بالقاهرة والجيزة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الأنشطة الوقائية ضمن خطة العمل التي وضعتها الوزارة لحماية مؤسسات الرعاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.وأوضحت الوزارة أن مجموعة من شباب مبادرة "بينا" المتطوعين وزعوا 1900 زجاجة كحول و9000 كمامة على عدد 1900 نزيل ومقدم رعاية في 49 دار مسنين على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة الأشد احتياجًا لأدوات التعقيم، تجاوبًا مع الاحتياجات الفعلية لهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.وأضافت وزارة التضامن أنه تم عقد إجتماع لـ27 متطوعًا مع فريق عمل المبادرة، لتدريبهم على تطبيق الخطة التنفيذية لتوزيع الكحول والكمامات على الدور المُستهدفة، وذلك لبدء التوزيع على دور المُسنين وكذلك تنفيذ عدد من البرامج التوعوية للتوعية بطرق الحماية والوقاية، ويجري استكمال التوزيع على دور رعاية المسنين بمحافظة الإسكندرية.وقد أطلقت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من قبل عدد من الحملات الدعائية لجذب متطوعين وداعمين للمبادرة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها في تنفيذ الحملات الدعائية لجذب متطوعين جدد بهدف زيادة مشاركة الشباب والمجتمع بكل فئاته في المبادرة، لتفعيل دورهم في دعم مفهوم الرقابة المجتمعية من خلال التطوع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الإجتماعية.وتقوم المبادرة بتدريب المتطوعين الراغبين في الانضمام إليها لتأهيلهم للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية حيث يتم تدريبهم على مبادئ سياسة حماية الطفل، ولوائح العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكيفية مساعدة المؤسسات لتطبيق معايير الجودة إلى جانب ورش عمل حول المهارات الشخصية للمتطوع، وتعمل المبادرة وفق آلية محددة للتوزيع الجغرافي للمتطوعين بحيث يتم توزيعهم على مؤسسات الرعاية الإجتماعية وفقا لرغبتهم وذلك لزيادة التفاعل بين المؤسسات وقاطني المنطقة المحيطة بها.