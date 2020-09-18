طرق تخزين وتصنيع البلح والتمور في الوادي الجديد (فيديو)

اعتمد أهالي الوادي الجديد منذ مئات السنين على أنفسهم فيما يخص الزراعة، ومن أهم هذه المنتجات هو محصول البلح، الذي تشتهر به الواحات.ويعتبر منتج البلح والتمور هو المحصول الاستراتيجي الأول بالمحافظة، حيث يلجأ المواطنون إلى تخزين البلح العجوة والبلح الأصفر والأحمر للاستفادة منه طوال العام، ليكون طازجا ومحتفظا بمذاقه الطبيعي.قال علي عامر أحد تجار البلح والتمور بمركز الداخلة، في تصريحات لـ"الدستور" إن الفلاح والمزارع والتاجر ينتظرون محصول البلح كل عام على "نار أحر من الجمر"؛ لتسديد الديون المتراكمة طوال العام من خدمة النخيل والتسميد والتلقيح والجمع.وأضاف عامر، أن محصول البلح يرتفع وينخفض سعره حسب احتياج السوق والعرض والطلب عليه، حيث يتم تخزين البلح في ثلاجات حفظ كبيرة عند الجمع من المزارعين والتجار، لحين احتاج السوق إليه، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.وأوضح، أن محصول البلح حتى الجمع يتم فرزه إلى أربع فرزات بالتدريج، حيث يبدأ من بلح التصدير، والمحلي، والكبس، والفرم، ويبدأ دخول الثلاجات للحفظ أطول مدة ممكنة.وأكد المهندس سامح عوض أحد تجار البلح بالواحات الداخلة، أن سعر البلح ينخفض من حين لآخر، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 11 جنيها في بداية موسم الجمع، وتدنى هذه الأيام إلى أن وصل إلى 9 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد مما يعرض الفلاح للخسائر.وأشار عوض إلى أن الطلب على محصول البلح من المصدرين قليل هذه الأيام، فالمعروض من البلح كثير جدا ولا يوجد إقبال عليه، مما يضطر للتجار التخزين بكميات كبيرة في ثلاجات الحفظ لعدم خسارة الفلاح التي قد تلحق به عند ترك المحصول خارج الثلاجات.