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أيام زمان

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:47 م
عبلة كامل
عبلة كامل
وائل توفيق
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"أنا رفضت أمثل في مسلسل لأني حسيت إنه مجموعة من الأكاذيب، فكيف أنطق بما لا يقنعي، أبدا، أنا لا أنتمي لأي حزب سياسي وما أعرفش أقول عن اتجاهي السياسي لكنه يظهر من خلال اختياراتي وأسلوبي ومواقفي في العمل وخارجه، كل منا له اتجاه سياسي سواء كان فنانا أو طبيبا ولو كان حتى زبال، فالسياسة تدخل في كل شيء حتى الحب".

تحدثت الفنانة عبلة كامل في حوارها لمجلة "المصور" عام 1989 عن طباعها الشخصية وأسلوبها في حياتها الخاصة.

قالت الفنانة عبلة كامل، إنها عندما كانت تضطر لمقابلة رسمية "أشيل الهم" قبل أن تلتقي بالمسؤول سكرتارية و"هيلمان"، قالت:"أدخل، كل شيء مرسوم الإنسان والأشياء، فاتكلم بحساب يطلع الكلام جنب بعضه، جنب بعضه، مرتب قوي وماشي في خط محسوب ومرسوم، أقول امتى المقابلة تنتهي، أول ما أخرج أقول هم وانزاح".

واعترفت، أنها أحيانًا تضطر للخروج عن حدود الأدب، تتحول لإنسانة متوحشة، رغم أن هذا ضد طبيعة البشر العاديين "أعمل إيه، فيه ناس لايمكن التعامل معهم إلا بهذا الأسلوب".

وحكت عن كواليس تصويرها لفيلم "يوم مر ويوم حلو"، وقالت:"أثناء التصوير كان وزني 73 كيلو جرام، الكاميرا بتزود الوزن والسن، لم يعجبني شكلي على الشاشة، قررت، وفعلات انقصت وزني 10 كيلو جرام، ونويت أقف ع وزن الـ59 كيلو جرام".

واتبعت "عبلة" رجيم وضعه أحد الأطباء المشهورين، وكانت النتيجة على حد قولها "زفت، الرجيم كان قاسي جدًا، ولا يراعي الغذاء الصحي السليم، والنتيجة اضطراب الصحة ثم الإقبال غير العادي على الطعام كنوع من التعويض، الدكتور طبعا كان عارف كل ده"، وتساءلت:"ليه أحيانا بعض الناس لما توصل لفوق تستهين بباقي البشر وتستخف بعقولهم؟".

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