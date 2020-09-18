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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:54 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن فتح باب التقديم لحضور الدورات التدريبية "التدريب التحويلي"، والتي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية، وذلك للشباب من سن 18 سنة إلى 45 سنة (ذكورا وإناثا).

وأوضح محافظ أسيوط إن التدريب يكون على حرف (النجارة- صيانة المحمول- تفصيل وخياطة- تبريد وتكييف- صيانة دش- توصيلات كهربائية- أجهزة منزلية- صيانة حاسب آلى).

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة وربط التدريب المهني بسوق العمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التدريب التحويلي لجعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل في ظل اتجاه الدولة المصرية نحو الإنتاج والتصنيع وخلق رؤية مستقبلية نحو سوق العمل وفهم كامل لمتطلباته واحتياجاته.

وأضاف حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن التدريب التحويلي للشباب يستمر في دورة مدتها 4 أشهر يمنح خلالها المتدرب على شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة ويمنح خلالها مبلغ 10 جنيهات عن كل يوم تدريبي تصرف في نهاية كل شهر على أن يمنح المتدرب خلال الدورة "أفرول وأدوات مكتبية".

وناشد حازم الراغبين في الاشتراك بالدورات التدريبية التقدم إلى مقر مديرية القوى العاملة بمجمع المصالح بالدور الثاني وإحضار الأوراق الآتية (صورة بطاقة الرقم القومي- عدد 3 صورة شخصية- صورة من المؤهل الدراسي- صورة شهادة الميلاد- صورة الموقف من التجنيد للذكور- دوسيه بلاستيك- فيزا بريدية)، وذلك حتى اكتمال المجموعات التدريبية والأولوية لأسبقية التقدم.
محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل
محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

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