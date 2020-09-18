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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق فى اختفاء طفلة بالعاشر من رمضان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:31 م
الطفلة
الطفلة
داليا عبد الباسط
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تباشر نيابة العاشر من رمضان التحقيق مع صاحب حضانة ودادة، بتهمة فتح حضانة دون ترخيص والإهمال فى أرواح الأطفال وخروج طفلة من الحضانة دون رؤيتها بمنطقة العاشر من رمضان.

وكشفت تحقيقات النيابة أقوال والدة الطفلة كنزى محمد، بأنها مشتركة فى حضانة الأنوار التابعة لمنطقة العاشر من رمضان لطفلتها كنزى، وتوصلها يوميا فى الساعة الثامنة صباحا وتعود مرة أخرى لاخذها فى الواحدة ظهرا، وأول أمس فوجئت أثناء ذهابها لأخذ الطفلة بأنها ليست موجودة بالحضانة وليس موجود سوى حقيبتها وبسؤال الدادة المسئولة عن رعايتها عنها أكدت عدم رؤيتها.

كما أنكر صاحب الحضانة أمام النيابة بأنها حضانه وان شقته ما ماهي إلا سنتر تعليمى يقوم بتشغيله يوميا لأطفال المراحل الابتدائية والإعدادية وبشهادة الشهود بالمنطقة أكدوا بأنها تعمل حضانة صباحا وبعد الظهر سنتر تعليمي وله باب خلفي.

كما كشفت التحقيقات عن أن الحضانة دون ترخيص، كما كشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة خروج الطفلة بمفردها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة العاشر من رمضان يفيد باختفاء طفلة من داخل حضانة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تبين خروج الطفلة بمفردها وتم ضبط صاحب الحضانة والدادة المسئولة عن رعاية الطفلة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
التحقيق فى اختفاء طفلة بالعاشر من رمضان
التحقيق فى اختفاء طفلة بالعاشر من رمضان

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