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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كورونا يُفقد آلاف العاملين في فرنسا وظائفهم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:32 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
ا ش ا
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تظاهر آلاف العاملين في جميع أنحاء فرنسا، اليوم الجمعة، ضد تقليص الوظائف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن التظاهرات اندلعت بعدما أعلنت شركة "بريدجستون" لصناعة قطع غيار السيارات عن خطتها حول غلق مصنع بشمال فرنسا، الأمر الذي يعرض أكثر من 800 موظف لخسارة وظائفهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تسريح آلاف العاملين في شركات فرنسية من بينها إيرباص، ومجموعة رينو، وشركة سانوفي، بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

كما أعلنت مؤخرًا سلسلة المحال التجارية "أوشان" عن خطتها في تسريح نحو 1500 عامل، بالرغم من استمرار عملها خلال فترة الإغلاق الكامل في فرنسا.

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