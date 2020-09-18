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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 13 مصابًا من كورونا بـ«عزل العجمي»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:11 م
عزل العجمي
عزل العجمي
الإسكندرية - مصطى فتحي:
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قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالإسكندرية، إن الفريق الطبي احتفل بتعافى وخروج 13 مصابا بفيروس كورونا.

وأوضح "مختار"- في بيان اليوم- أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 503 حالات، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 158 حالة بعد تحويل 10 حالات جديدة، كما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة 463 حالة.

كان مستشفى أبوقير شرق المحافظة قد احتفل بخروج آخر حالة تعافت من كورونا، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وأن نسبة الشفاء والتعافي من كورونا داخل مستشفى أبوقير ارتفعت بعد قضاء فترة النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة والمستشفى خال تمامًا من المصابين.

يذكر أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، كان يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من مستشفيات العزل بالإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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