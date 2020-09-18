تحديد 3 مواقع خدمية لاستقبال طلبات راغبي التصالح بكفر الشيخ

حددت محافظة كفر الشيخ، 3 مواقع خدمية يمكن لراغبي التصالح تستقبل المواطنين الأول المراكز التكنولوجية، والموقع الثاني 88 مدرسة، والموقع الثالث توفير خدمة إلكترونية عبر موقع "محليات" وهو الذي يسمح للمواطن تقديم طلبات التصالح، وهو بمنزله أو يساعده أحد جيرانه أو أبنائه أو أنجاله.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن العاملين بـ 88 مدرسة بمدن وقرى المحافظة والمحددة لاستقبال طلبات راغبي التصالح، يطبقون بشكل كامل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومتابعة وتواصل رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية.وأشار المحافظ إلى أن الـ 88 مدرسة ستخفف الضغط الكبير على المراكز التكنولوجية، والتي تشهد إقبالا كبيرا على التصالح، خاصة أننا بدأنا في العد التنازلي لنهاية المدة المحددة لاستقبال الطلبات، مشددا حرصه على توفير كل ما يخدم المواطن، ويخفف الزحام.