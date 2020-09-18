«العربية للعلوم والتكنولوجيا» تحتفل بتخريج 222 طالبًا من 7 دول

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بتخريج 222 طالبا من أبنائها بفرع القاهرة - دفعة يناير 2020، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية اللغة والإعلام وكلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجيستيات، حيث ينتمي الخريجون إلى جنسيات 7 دول وهم: «سوريا - العراق – فلسطين - ليبيا - مصر - نيجيريا - اليمن».من جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن سعادته بحفل تخرج دفعة جديدة من أبنائه الطلاب.. مشيرًا إلى أن الأكاديمية تحرص دائمًا على أن تقدم أفضل ما وصل اليه العلم، فكانت سباقة فى حصول كلياتها على أعلى شهادات الجودة فى التعليم والتدريب من دولة المقر جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الجودة العالمية حتى نجحت الأكاديمية فى الصعود الملموس والواضح فى ترتيب الجامعات العالمية.وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن الأكاديمية سعت بكل ما أوتيت من قوة لأداء دورها الأساسى كمنارة للمعرفة، وقلعة شامخة، وعلامة بارزة فى عالمنا العربى.وأضاف «عبدالغفار» أنه مع توسط العقد الخامس للأكاديمية فإن أسرة الأكاديمية مازالت تؤمن كعهدها دائمًا بالحفاظ على التقاليد العلمية والأخلاقية الرفيعة التي هى أساس بناء المجتمعات الحديثة وتعمل على توسيع قدرتها؛ لتشمل ليس فقط التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتدريب عليها.