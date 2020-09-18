«الليلة الكبيرة» و«السيرة الهلامية» عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يعرض مساء اليوم الجمعة عدد من العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.ومن المقرر أن يقام عرض مسرحية "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، و"السيرة الهلامية " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ضمن فعاليات "عودة الروح" والتي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا."الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.أما "السيرة الهلامية" بطولة رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبد المقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.