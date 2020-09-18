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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 3228 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:47 ص
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 3228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 169 ألفا و472 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت 68 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3468 شخصا.

ووفقا للبيانات فإن هناك 1573 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 75 ألفا و486 حالة.

وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 349 حالة، تليها منطقة أوديسا بـ322 حالة، ثم ترنوبل بـ311 حالة، والعاصمة كييف بـ291 حالة.

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