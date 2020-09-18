رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدرس تخفيض حجر القادمين لـ 3 أو 7 أيام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:23 ص
الكويت حجر القادمين
الكويت حجر القادمين
ا ش ا
طباعة
أفادت مصادر كويتية أن وزارة الصحة الكويتية، تدرس جملة سيناريوهات تتعلق بتطبيق الحجر الإلزامي المطبّق على المسافرين القادمين إلى الكويت.

وقالت المصادر في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن من بين السيناريوهات مقترحًا بخفض مدة الحجر الإلزامي لتكون ما بين 3 و7 أيام، بدلًا من 14 يومًا.

وأضافت المصادر أن هذا المقترح يخضع للدراسة حاليًا، على أن تتوافر شهادة فحص (PCR) بصورة إلزامية لأي مسافر قادم إلى البلاد في كل الأحوال، لمنع دخول أية إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الخارج، ومحاصرة الوباء بقدر الإمكان.

ووفقا للمصادر، فإن دراسة وزارة "الصحة" الكويتية تتوازى مع مراقبتها تطورات الوضع الوبائي للفيروس إقليميًا لضمان تحديث قائمة حظر الطيران التجاري من بعض الدول، سواء بتقليل قائمة الـ34 دولة أو إضافة دول إليها، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر حكومية كويتية، عن مطالبة إدارة مطار الكويت الدولي، للسلطات الصحية بضرورة تخفيض مدة الحجر، ووضع آلية للتعامل مع المسافرين القادمين من الخارج، خاصة وأن المطار شبه مشلول حاليًا، وأصبح أمر تشغيله ولو بشكل تدريجي، مطلبًا ملحًّا أسوة بما فعلته دول أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

كورونا يدخل 150 مليون طفل دائرة الفقر

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-9-2020

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-9-2020

كيفية معرفة الرقم السرى للطالب

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا