فرقة عبد الحليم نويرة تبدع بروائع الألحان بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم حفلًا فنيًا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.قدم نجوم الأوبرا خلال الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة التي أطربت الحاضرين والتي أبدعها كبار الملحنين «سيد درويش، محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي، الأخوين رحباني، محمد الموجي، فايد محمد فايد، محمد سلطان، فؤاد حلمي، عبد العظيم محمد، ومحمد القصبجي».وتضمن الحفل باقة من النغمات الشرقية الأصيلة «نسم علينا الهوى، حلوين من يومنا والله، عنابي، حمال القاسية، العوازل، من قد ايه كنا هنا، الشيطان، سوق الحلاوة جبر، في قلبي غرام، يا حلو صبح، بتسأل ليه عليا، غريب يا زمان»، أداء كل من كنزي، إبراهيم راشد، ايه عبدالله، محمد حسن، مصطفى النجدي، ونهاد فتحي.يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.