نشرة الحوادث| حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وخروج فتاة «تيك توك» منة عبد العزيز

نشرة أخبار الحوادث اليوم الخميس 17-9-2020

«النقض» تعدل أحكام المتهمين في «حرق كنيسة كفر حكيم»قضت محكمة النقض، الخميس، بقبول الطعن المقدم من 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق كنيسة كفر حكيم، على الأحكام الصادرة حقهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتخفيف عقوبتهم للسجن ما بين عامين و٣ و٥ أعوام.«تزوير الإخوان» تكشف تفاصيل ضبط «كابتن صالح وقرني» بالإسكندريةتواصل "الدستور" نشر المستندات الكاملة لقضية شبكة تزوير الإخوان، حيث تبين من الأوراق استعانة الإخوان بمسجلي خطر، وتفاصيل عملية ضبط المدعو "كابتن صالح" وآخر يدي "قرني" في البيطاش بمحافظة الإسكندرية، وتضم القضية 47 متهمًا، بينهم شقيق رجل الأعمال حسن مالك والإرهابي يحيى موسى، بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تهريبهم بمستندات مزورة.المحكمة تلغي حكم حبس شقيقة الفنانة زينة 6 أشهر وتكتفى بغرامة 10 آلاف جنيهألغت محكمة جنح مستأنف، اليوم الخميس، الحكم الصادر سابقا بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، واكتفت بالغرامة المالية فقط وقدرها 10 آلاف جنيه، كما خفضت قيمة الغرامة على محمد رضا إسماعيل شقيق زينة من 10 آلاف جنيه إلى 75 جنيهًا، وذلك فى واقعة المشاجرة بالساحل الشمالى التى وقعت بين نسرين والفنان أحمد عز، وجاء حكم المحكمة بعد استئناف النيابة على الحكم الصادر أول درجة.«تسليم الطفلة لجدتها».. النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس أحمد حسن وزينبأمرت «النيابة العامة» بحبس والدي الطفلة «إيلين»، أحمد حسن وزوجته زينب، احتياطيًّا لاتهامهما باستغلالها اقتصاديًّا وتعريضها للخطر.تشريح جثتي خفير وابن شقيقه قُتلا داخل أرض فضاء بالمقطمبدأت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة العثور على جثة خفير وابن شقيقه مقتولين داخل أرض فضاء يتوليان حراستها.«جنوب القاهرة» تتسلم أوراق 95 مرشحًا لـ«النواب» في اليوم الأولانتهت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية من تسلم أوراق مرشحي مجلس النواب في اليوم الأول، وسط تدابير احترازية للتصدي لفيروس كورونا مع حراسة أمنية شديدة.الجريدة الرسمية تنشر 9 أحكام جديدة من المحكمة الدستورية العليانشرت الجريدة الرسمية 9 أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلستها المنعقدة 5 سبتمبر، حول مدى دستورية القوانين المعروضة عليها.أسباب الحكم على سما المصري في سب ريهام سعيدأودعت محكمة الجنح الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، أسباب حكمها على سما المصري في الجنحة رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، وقضت بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 200 ألف جنيه.«النيابة» تأمر بحبس سائق سيارة لقتل ضابط شرطة عمدًا بقليوبأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الخميس، بحبس قائد حافلة احتياطيًّا لاتهامه بقتل ضابط شرطة عمدًا بقليوب، في محافظة القليوبية.حفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة لفتاة «تيك توك» منة عبد العزيزأكدت المحامية هدى نصر الله، أنه بعد الرجوع إلى النيابة المختصة بشأن "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز تبين حفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة لها.