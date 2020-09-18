سعر اليورو اليوم الجمعة 18-9-2020 فى البنوك المصرية



وانخفض سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.6، وفي المصرف المتحد تراجع اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.67. سعر اليورو اليوم الجمعة 18-9-2020 في البنوك المصرية وفي البنك المركزي المصري تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.64، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.55 جينه وللبيع 18.81، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل اليورو للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.73.

أسعار اليورو كما تراجع سعر اليورو اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، كما انخفض اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.69.

يرصد " الدستور " سعر اليورو، اليوم الجمعة 18-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:عالميًا، شهدت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي ارتفاعًا، إثر الأعصار الذي تسبب في توقف إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل خام القياس العالمي برنت ارتفاعًا عند 60 سنتا، أو ما يعادل 1.5 % إلى 41.13 دولار للبرميل، كما وصعد الخام الأمريكي 68 سنتا، أو ما يعادل 1.8 % إلى 38.96 دولار للبرميل، كما زاد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة.وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في كافة البنك المحلية والأجنبية، مقابل ارتفاع سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيعع 18.67، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.75.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.