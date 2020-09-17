«Tenet».. إخفاق محلي ونجاح عالمي

حقق فيلم "tenet" للمخرج كريستوفر نولان أرباح متوسطة للغاية في الولايات المتحدة حيث وصلت إلى 30 مليون دولار في أسبوعين فقط، على الرغم من تحقيقه لإيرادات مرتفعة حول العالم.ونشر موقع "variety" الإيرادات الأخيرة التي حققها العمل حول العالم منذ طرحه 23 أغسطس الماضي، حيث حقق 207 مليون دولار في أقل من شهر من عرضه حول العالم على الرغم من الإخفاق الذي حققه في أمريكا.الفيلم تبلغ ميزانيته 250 مليون دولار أمريكي، وانطلق مخرجه في اختيار الممثلين في شهر مارس 2019 وتم تصويره في الدنمارك وإستونيا والهند وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.الفيلم الذي يندرج تحت نوعية أفلام الحركة والإثارة والخيال علمي من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، من بطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون وإليزابيث ديبيكي وديمبل كاباديا ومايكل كين وكينيث براناه.