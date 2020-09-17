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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بفستان ذهبي.. رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة (صور)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:53 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
منار إبراهيم
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خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة أحد مصوري المشاهير، تألقت من خلالها بإطلالة مميزة وبسيطة مرتدية فستانا باللون الذهبي، مستخدمة ماكياج غامق أبرز جمال وجهها، وشعر مموج منسدل على كتفيها.

وشاركت "رانيا" الجلسة التصويرية الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مشيدين بإطلالتها الهادئة مقارنة بإطلالتها الجريئة السابقة.

من جهة أخرى، تواصل رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد "شارع 9" والتي تظهر من خلاله بدور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب خاصة في الشارع التي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9".

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