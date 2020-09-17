بفستان ذهبي.. رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة أحد مصوري المشاهير، تألقت من خلالها بإطلالة مميزة وبسيطة مرتدية فستانا باللون الذهبي، مستخدمة ماكياج غامق أبرز جمال وجهها، وشعر مموج منسدل على كتفيها.وشاركت "رانيا" الجلسة التصويرية الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مشيدين بإطلالتها الهادئة مقارنة بإطلالتها الجريئة السابقة.من جهة أخرى، تواصل رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد "شارع 9" والتي تظهر من خلاله بدور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب خاصة في الشارع التي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9".