الأزهر يوافق على فتح معهد «معاوني القضاء» للبنين والبنات

وافق المجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه الذي عقد برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على فتح معهد «فوق متوسط» يحمل اسم «معاوني القضاء» للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية هذا العام، بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، للمرة الأولى.وقال الدكتور حامد أبوطالب العميد الأسبق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن المعهد يؤهل الخريجين للعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة، حتى يكونوا على مستوى عال أثناء التحاقهم بالعمل.وأضاف في تصريحات صحفية أن المعهد يهدف إلى تخريج مجموعة من الشباب والفتيات لديهم معلومات تؤهلهم لسوق العمل مباشرة، لأنه من المعروف أن جلسات المحاكم والنيابة والشهر العقاري والمحامون لهم ُكتّاب، وهؤلاء لا يقل عددهم بحال من الأحول عن 100 أو 200 ألف على مستوى الجمهورية.وتابع عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق: «أردنا من خلال معهد «معاوني القضاة» أن نؤهل الشباب بإكسابهم معلومات ومهارات تجعلهم مؤهلين لتولي هذا العمل، وبالتالي يصبحون أفضل من غيرهم في تولي هذه الوظائف».وأوضح: «مدة الدراسة بالمعهد عامين مقسمة لأربعة فصول دراسية، منهم فصل خاص بالناحية العملية، يتم تدريب فيه الخريجين على إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها وبقية الأمور الخاصة بالعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة».وتابع: «تم وضع المناهج الخاصة بالمعهد، وسيتم تدريسها للطلاب والطالبات منها مقرر للإملاء، وكيفية إعداد صحفية الدعوى والإعلان القضائي وتسيلم الإعلان القضائي وكمية من المعلومات القانونية المبسطة التي يحتاجها الخريج، وهناك جزء خاص بالدعوى الإلكترونية، لأنه سيصبح هناك إعلان إلكتروني وصحيفة دعوى إلكترونية وعقد جلسات إلكترونية، والحاسب الآلي»، ومن ثم لابد أن يكون الخريج مُجيدا للحاسب الآلي، وإجراءات الشهر العقاري وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة في الناحية العملية.وأشار إلى أن المعهد تابع لكليات الشريعة والقانون الخمس التابعة لجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وأقسام الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، لافتا إلى أن كلية الشريعة والقانون بالقاهرة تقبل هذا العام ما يقرب من 500 طالب، وتقبل باقي الكليات أعدادا وفقا لسعتها وإمكانياتها.وأشار إلى أنه سيتم تدريس نفس المقررات الخاصة بالبنين على طالبات قسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات على مستوى الجمهورية.من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن معهد معاوني القضاء متاح في رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، التي تبدأ الأسبوع المقبل.وأضاف «عامر» أن جامعة الأزهر تسعى لفتح المعاهد التي يحتاج إليها سوق العمل، وتخريج دفعات مؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة، طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.وأشار إلى أنه سيتم وضع معهد معاوني القضاء في رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، لافتا إلى أن من المقرر بدء تسجيل الرغبات خلال أيام.ومن المقرر أن تطبق على المعهد نفس اللائحة المالية الخاصة بالمعاهد التابعة لكليات العلوم، التي افتتحتها جامعة الأزهر العام الماضي.