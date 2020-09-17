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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: 700 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:20 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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سجل لبنان، اليوم، رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال يوم واحد، إذ قاربت الإصابات حوالي الـ700 إصابة.

وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 26768 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 669 إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و16 إصابة بين الوافدين.

كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 263.

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