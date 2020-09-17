حبس 3 متهمين بسرقة سيارة في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الخميس بحبس ٣ متهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة بأسلوب كسر الباب وتوصيلها بالمفتاح المصطنع بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الباب، وأقروا بسرقتهم لـ ٣ سيارات بذات الأسلوب وقاموا بتفكيكها وبيعها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط ٣ عاطلين يقودون سيارة مبلغ بسرقتها وبسؤالهم أقروا بسرقتهم للسيارة بهدف تفكيكها وبيعها وتم اقتيادهم لقسم الشرطة بدر وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.