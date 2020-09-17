مرشحو العدل على المقاعد الفردية يبدأون تقديم أوراقهم لانتخابات النواب

تقدم اليوم الخميس، مع بدء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على المقاعد الفردية، أربعة مرشحين من ممثلي حزب العدل في أربع محافظات.حيث تقدمت سحر الغرياني بأوراقها، مرشحة الحزب بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، دائرة (الرمل) وحصلت على رمز (الشعلة).كما تقدم الشاذلي البحيري بأوراقه، مرشح الحزب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، دائرة (مركز إسنا)، وحصل على رمز الحصان.كما تقدم عبد الرحيم شعبان أحمد - وشهرته يوسف العوال بأوراقه، مرشح الحزب بدائرة (مركز ومدينة قنا) بمحافظة قنا، وحصل على رمز الشعلة.كما تقدم كمال منصور أنور بدوي - وشهرته كمال السلواوي بأوراقه، مرشح الحزب بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، دائرة (قسم أول أسوان)، وحصل على رمز الشعلة.وجار تقدم باقي مرشحي الحزب بأوراقهم في المحافظات المختلفة في الأيام القادمة، حيث من المقرر أن ينافس حزب العدل على المقاعد الفردية في حوالي عشر محافظات، إلى جانب تواجد الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر على مقاعد القوائم، صرح بذلك معتز الشناوى، أمين إعلام حزب العدل.