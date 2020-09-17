رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرشحو العدل على المقاعد الفردية يبدأون تقديم أوراقهم لانتخابات النواب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:58 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
عائشة حسن
طباعة
تقدم اليوم الخميس، مع بدء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على المقاعد الفردية، أربعة مرشحين من ممثلي حزب العدل في أربع محافظات.

حيث تقدمت سحر الغرياني بأوراقها، مرشحة الحزب بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، دائرة (الرمل) وحصلت على رمز (الشعلة).

كما تقدم الشاذلي البحيري بأوراقه، مرشح الحزب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، دائرة (مركز إسنا)، وحصل على رمز الحصان.

كما تقدم عبد الرحيم شعبان أحمد - وشهرته يوسف العوال بأوراقه، مرشح الحزب بدائرة (مركز ومدينة قنا) بمحافظة قنا، وحصل على رمز الشعلة.

كما تقدم كمال منصور أنور بدوي - وشهرته كمال السلواوي بأوراقه، مرشح الحزب بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، دائرة (قسم أول أسوان)، وحصل على رمز الشعلة.

وجار تقدم باقي مرشحي الحزب بأوراقهم في المحافظات المختلفة في الأيام القادمة، حيث من المقرر أن ينافس حزب العدل على المقاعد الفردية في حوالي عشر محافظات، إلى جانب تواجد الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر على مقاعد القوائم، صرح بذلك معتز الشناوى، أمين إعلام حزب العدل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يبحث العلاقات المشتركة وقضية فلسطين مع رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

كيف يحافظ المدرب الجديد على التفوق الزملكاوى؟

ما هي الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا؟

بينها العسل.. أطعمة صحية يمكن أن تؤدي لقتل الكبد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
المزيد

الثقافة

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا

ريم بسيوني توقع «سبيل الغارق» بمكتبة ديوان غدا

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا

«صانعة الموت».. كيف وصف كامل الشناوي الإخوان في مقال «الإرهاب»