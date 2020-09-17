رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة الجماعة «2».. ثروت الخرباوى: البنا حصل على أموال تأسيس الإخوان من «المحفل الماسونى»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:46 م
ثروت الخرباوى
ثروت الخرباوى
محمد جعفر
طباعة
يواصل ثروت الخرباوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية المنشق عن جماعة «الإخوان» الإرهابية، سرد تفاصيل تجربته داخل التنظيم المتطرف، وكيفية انضمامه إليه، ثم انشقاقه عنه فى النهاية.
وتُقدم «الدستور» سلسلة «حقيقة الجماعة»، على مدار حلقات يومية، عبر موقعها الإلكترونى «أمان» المختص بالإسلام السياسى. وقال «الخرباوى»: «داخل الجماعة هناك ٩٩ غرفة مفتوحة للجميع، وغرفة واحدة مغلقة معنويًا لا يجرؤ أحد أن يدخلها، لكنى فى يوم من الأيام دخلتها وتناولت ما بها بالبحث والتدقيق والمراجعة، واكتشفت كوارث».
ووصف «الخرباوى» مذكرات حسن البنا، التى تحمل اسم «الدعوة والداعية»، بأنها كاذبة، مستدلًا على ذلك بحديث «البنا» عن أنه أخذ أموالًا من مدير شركة قناة السويس لتأسيس الجماعة، فى الوقت الذى اكتشف فيه «الخرباوى» أن هذه الأموال التى حصل عليها «البنا» للصرف على أنشطة التنظيم الإرهابى كانت من «المحفل الماسونى» فى باريس.
وأضاف: «صورة البنا عندى كانت تمسها القداسة إلى حد كبير، ثم انهارت بمجرد كشف كذبه، وأنه تابع للمخابرات البريطانية ويأخذ توجيهات بناء على أوامرها، وأن تأسيس الجماعة من أصله كان بهدف شق الصف الوطنى، ضمن أهداف الاحتلال البريطانى وأهمها التفرقة». وشدد على أن جماعة الإخوان لها الدور الأكبر فى تأسيس الإرهاب والحركات المسلحة، مشيرًا إلى أن جماعة «التكفير والهجرة» الإرهابية تأسست بدعم من قيادات «الإخوان»، كما كان للجماعة دور فى تأسيس حركة «حماس» بفلسطين لشق الصف الفلسطينى، وكذلك تنظيم «القاعدة»، مختتمًا: «وجدت أنه من العار الاستمرار فى الخطأ وقررت تركها».

موضوعات متعلقة

تفاصيل مخطط الإرهابى يحيى موسى لتهريب الإخوان من مصر لتركيا

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«تسليم الطفلة لجدتها».. النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس أحمد حسن وزينب

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

نواة الإرهاب.. 13 تنظيمًا مسلحًا ولدت من رحم الجماعة الإرهابية

منوعات

كيف يحافظ المدرب الجديد على أيام التفوق الزملكاوى؟

ما هي الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا؟

بينها العسل.. أطعمة صحية يمكن أن تؤدي لقتل الكبد

الأطباء يحذرون من تناول الخوخ

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا

«صانعة الموت».. كيف وصف كامل الشناوي الإخوان في مقال «الإرهاب»

وزيرة الثقافة تعفي ذوي الهمم من رسوم مراكز تنمية المواهب

سلوى بكر بعد إجرائها جراحة: أنا بخير.. وأغادر المستشفى غدًا