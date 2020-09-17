حقيقة الجماعة «2».. ثروت الخرباوى: البنا حصل على أموال تأسيس الإخوان من «المحفل الماسونى»

يواصل ثروت الخرباوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية المنشق عن جماعة «الإخوان» الإرهابية، سرد تفاصيل تجربته داخل التنظيم المتطرف، وكيفية انضمامه إليه، ثم انشقاقه عنه فى النهاية.

وتُقدم «الدستور» سلسلة «حقيقة الجماعة»، على مدار حلقات يومية، عبر موقعها الإلكترونى «أمان» المختص بالإسلام السياسى. وقال «الخرباوى»: «داخل الجماعة هناك ٩٩ غرفة مفتوحة للجميع، وغرفة واحدة مغلقة معنويًا لا يجرؤ أحد أن يدخلها، لكنى فى يوم من الأيام دخلتها وتناولت ما بها بالبحث والتدقيق والمراجعة، واكتشفت كوارث».

ووصف «الخرباوى» مذكرات حسن البنا، التى تحمل اسم «الدعوة والداعية»، بأنها كاذبة، مستدلًا على ذلك بحديث «البنا» عن أنه أخذ أموالًا من مدير شركة قناة السويس لتأسيس الجماعة، فى الوقت الذى اكتشف فيه «الخرباوى» أن هذه الأموال التى حصل عليها «البنا» للصرف على أنشطة التنظيم الإرهابى كانت من «المحفل الماسونى» فى باريس.

وأضاف: «صورة البنا عندى كانت تمسها القداسة إلى حد كبير، ثم انهارت بمجرد كشف كذبه، وأنه تابع للمخابرات البريطانية ويأخذ توجيهات بناء على أوامرها، وأن تأسيس الجماعة من أصله كان بهدف شق الصف الوطنى، ضمن أهداف الاحتلال البريطانى وأهمها التفرقة». وشدد على أن جماعة الإخوان لها الدور الأكبر فى تأسيس الإرهاب والحركات المسلحة، مشيرًا إلى أن جماعة «التكفير والهجرة» الإرهابية تأسست بدعم من قيادات «الإخوان»، كما كان للجماعة دور فى تأسيس حركة «حماس» بفلسطين لشق الصف الفلسطينى، وكذلك تنظيم «القاعدة»، مختتمًا: «وجدت أنه من العار الاستمرار فى الخطأ وقررت تركها».

