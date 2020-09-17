ضبط طرفى مشاجرة على هاتف محمول فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من ضبط طرفي مشاجرة بمركز الوقف بمحافظة قنا، وقعت أحداثها على خلفية اتهام أحد الأطراف للطرف الآخر بسرقة هاتف محمول.حيث تعدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب والتراشق بالحجارة.. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ونجحت فى الفصل بين طرفى المشاجرة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة لتولي التحقيقات.