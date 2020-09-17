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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال على المركز التكنولوجى بمنيا القمح لدفع جدية التصالح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:39 م
المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي بمدينة منيا القمح
رضوي عبدالغني
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شهد المركز التكنولوجي بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، إقبالا من المواطنين للتقدم بأوراقهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

وتزايد أعداد المواطنين لدفع جدية التصالح على أملاك الدولة، ويستمر العمل من التاسعة صباحا إلى السادسة مساءً حتى ٣٠ سبتمبر.

وأكد محمود المرسي، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، سهولة التعامل مع توفير أرقام حجز للمواطنين حتى لا تحدث تكدسات على الشبابيك مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية.

وطالب المواطنين بسرعة للتقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة.

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