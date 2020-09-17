22 سبتمبر.. الحكم على مجدى عبدالغنى لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

حجزت محكمة جنح الدقي، محاكمة مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في اتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه لجلسة 22 سبتمبر للحكم.كان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث قد أقاموا دعويين جديدتين حملتا أرقام (12103 ،12102) لسنة 2020، اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.كانت محكمة جنح الدقي في يناير الماضي، قد عاقبت، مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، وآخرين، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه فى 3 دعاوي عن تسليم ميراث أقاربه.صدر الحكم برئاسة المستشار حسام بدوي، رئيس محكمة جنح الدقي، وأمانة سر شعبان سعيد، متضمنًا الحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ عن كل دعوى من الثلاثة.