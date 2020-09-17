وكالة إيطالية: استقالة السراج بداية لجولة من المناورات السياسية

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، عن نيته في الاستقالة من منصبه نهاية الشهر المقبل، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، مما يثير الكثير من الغموض عن المشهد السياسي في ليبيا.وأكدت وكالة «نوفا» الإيطالية، أن خطوة السراج ستشعل الاقتتال الداخلي بين الفصائل والميليشيات المتنافسة في التحالف الذي يهيمن على غرب ليبيا، ناقلة عن الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق مجريسي، قوله: «استقالة "السراج" هي في الواقع نقطة الانطلاق لجولة جديدة من المناورات، لما يأتي بعد ذلك، فحكومة الوفاق الوطني ستزول ككيان والوضع في غرب ليبيا يتدهور».وشهدت طرابلس في الأيام الأخيرة تدهورًا ملحوظًا في الخدمات الاجتماعية، ما أدى إلى اشتعال المظاهرات في الشوارع، وأثارت تلك الاحتجاجات التوتر بين "السراج" ووزير الداخلية، فتحي باشاغا، حيث أوقف الأخير عن العمل لفترة وجيزة الشهر الماضي، قبل إعادته إلى منصبه، وقد يؤدي رحيل السراج، إلى خلافات داخلية جديدة بين كبار مسئولي حكومة الوفاق الوطني وبين الجماعات المسلحة في طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي يرتبط بها باشاغا.