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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غادة والى تلتقى سفير مصر الجديد فى فيينا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
غادة والي
غادة والي
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التقت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، مع السفير محمد الملا سفير مصر الجديد في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، حيث قدم أوراق اعتماده لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وقالت مصادر في السفارة المصرية في فيينا اليوم الخميس، إن السفير الملا أكد خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للدكتورة غادة والي لجهودها في تطوير عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتحقيق نقلة نوعية في الدعم الذي يقدمه المكتب للدول وخاصة الدول الإفريقية.

ونوه السفير الملا إلى أن مصر تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع المكتب وكذلك التعاون الثلاثي مع أفريقيا بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والفساد على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على دعم مكتب الأمم المتحدة في فيينا وأنشطته بما يتناسب مع دورها التاريخي في منظومة الأمم المتحدة.

من جانبها، رحبت الدكتورة غادة والي بتولي السفير محمد الملا مهام منصبه، وأكدت على أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل في تنسيق وتعاون وثيق مع بعثة مصر الدائمة في فيينا خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من خبرات مصر في مجالات عمل المكتب وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الصدد.

وأضافت والي أنها تتطلع إلى تعزيز العمل المشترك بين مصر وكل هيئات الأمم المتحدة في فيينا في كافة المجالات.

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