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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير المكسيك تعزيز فرص الاستثمارات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:11 م
المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب
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أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية التنسيق مع سفارة المكسيك بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري المكسيكي، لتشجيع المزيد من الشركات المكسيكية لتوجيه استثماراتها إلى مصر، مؤكدًا حرص الهيئة على زيادة التعاون مع الجانب المكسيكي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع سفير دولة المكسيك بالقاهرة، خوسيه أوكتافيو تريب، بحضور ألبرتو ريفاس، مدير شركة بولميروس دى مكسيكو، وذلك لبحث استثمارات الشركة المكسيكية بمحافظة الإسكندرية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات المكسيكية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة، وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المكسيكية، خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات.

وأعرب السفير المكسيكي عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل أعمال ومهام المستثمرين، معربًا عن ثقته في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات، وأن ضخ الشركة المكسيكية لاستثماراتها بمدينة الإسكندرية، يعد إشارة شديدة الأهمية للشركات المكسيكية العالمية أن مصر مركز جاذب للاستثمارات.

وفى هذا الإطار، استعرض مدير شركة بولميروس دى مكسيكو، التقدم الذي أحرزته شركته في إجراءات إنشاء مصنعها بمدينة برج العرب، والذي سوف يتم افتتاحه خلال الشهر القادم، مشيرًا إلى استهداف الشركة لتصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية وعدد من الدول الإفريقية والشرق الأوسط.

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