صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، لنحو جماعي لدى مستهل آخر معاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على خلفية استمرار الأداء الإيجابي لأسواق المال العالمية.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2058 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12825 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4252 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2822 نقطة.وفي سياق متصل، قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، مخاطبة شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، لسرعة موافاة البورصة بخطاب من الممثل القانوني للشركة مرفقا به تقرير من مراقب حسابات الشركة يوضح المعالجة المحاسبية التي تمت على الأموال التي تم تحصيلها من السادة المساهمين نتيجة الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية البالغة 1.222.842 جنيه، والتي تم إيداعها بالبنك متلقى الاكتتاب، حيث تلاحظ أن هذه الأموال لم يتم إدراجها بالقوائم المالية للشركة منذ تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى تاريخه.وفي سياق آخر، أعلنت شركة "سبيد ميديكال"، عن تقرير دراسة تحديد القيمة العادلة للشركة، والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالي، وذلك بمناسبة زيادة رأس مال النقدية للشركة من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 150.5 مليون جنيه، وحددت الشركة نتيجة تقييم السهم عن طريقة التدفقات النقدية المخصومة قبل الزيادة 3.62 جنيه، طريقة التدفقات النقدية المخصومة بعد الزيادة 3.91 جنيه، طريقة مضاعف الربحية 3.34 جنيه.وفي سياق منفصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، أبوفير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 265.3 ألف سهم، 255 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، 130 ألف سهم، 227.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 40 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 15 ألف سهم.فيما اشترى مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير 127.9 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس"، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 540 ألف سهم، 10.5 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.وفي السياق ذاته، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، "أرابيا إنفستمنتس هولدنج"، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.