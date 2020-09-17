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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يوافق على اتفاق منحة لتمويل مشروع تيسير وتحسين بيئة الاستثمار

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
السيسي
السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي بين حكومتي مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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