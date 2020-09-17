السيسي يوافق على اتفاق منحة لتمويل مشروع تيسير وتحسين بيئة الاستثمار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي بين حكومتي مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019.نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.