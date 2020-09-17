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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمرحلتها الثالثة، وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني)، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https:tansik.egypt.gov.egapplication.

ويبدأ التسجيل خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 17 9 2020، ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 21 9.

الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

- مواعيد إدخال الرغبات: عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

- ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:
- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

- وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الإلكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيًا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.

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