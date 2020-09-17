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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبرز المرشحين على المقاعد الفردية لـ«انتخابات النواب» بمحافظة الدقهلية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:53 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
أشرف لاشين
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حصلت "الدستور" على أبرز الأسماء المرشحة لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 على المقاعد الفرديه في محافظه الدقهلية.

ودفع حزب مستقبل وطن بدائرة مدينة المنصورة بالمرشح وحيد فودة ومحمد بسيوني، وبالنائب محمد عقل ومحمد حسن الراس بدائرة مركز المنصورة ومحلة دمنة، كما دفع بكل من نصحى البسنديلي وشوقي عبد العليم، بدائرة دكرنس وشربين، فيما تم الدفع بالنائب مكرم رضوان عن حزب الشعب الجمهوري.

وفي دائرة مركز أجا ترشح أحمد دياب وإيهاب أنيس عن حزب مستقبل وطن.

أما في دائره السنبلاوين وتمى الأمديد، ترشح أسامة عبد العاطي عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد السعيد عوض عن حزب مستقبل وطن، والنائب وحيد قرقر عن حزب مستقبل وطن، ومحمد المعداوي عن حزب الشعب الجمهوري.

وأيضًا تم الدفع بالمرشح وليد شاكر عن حزب مستقبل وطن بدائرة طلخا ونبروه، والنائب أسامة راضي عن حزب مستقبل وطن، وأحمد الألفى عن دائرة ميت غمر.

كما تم الدفع بالمرشحان مجدي الأمير ومصطفى محروس عن حزب مستقبل وطن بدائرة المطرية والمنزلة، فيما ترشح محمد الناغي ومحمد نجيب خالد عن دائرة منية النصر والكردي والجمالية.

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