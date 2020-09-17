جيم كارى سيلعب دور بايدن فى «Saturday Night Live»

أعلنت الشبكة في الساعات الأخيرة، أمس الأربعاء، أن الممثل الكندي جيم كاري، سيلعب دور المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، في الموسم المقبل من برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة إن بي سي.شهد العرض الذي يدخل موسمه 46 في 3 أكتوبر، العديد من أعضاء فريق التمثيل الحاليين والسابقين والنجوم الضيوف يتناوبون مع نائب الرئيس السابق، بما في ذلك كيفن نيلون وجيسون سوديكيس وودي هارلسون وجون مولاني، وفقًا لما نشره موقع ذا هيل الأمريكي.كان كاري من أشد منتقدي الرئيس ترامب منذ أن تولى منصبه وخاصة أثناء جائحة فيروس كورونا، وكان ينتقده ومازال عن طريق هواياته المفضلة وهي الرسم.ستعيد مايا رودولف دورها كزميلة الانتخابات لبايدن كامالا هاريس، بينما سيعود أليك بالدوين إلى تصوير الرئيس ترامب الحائز على جائزة إيمي، وفقًا لرئيسة برنامج SNL لورن مايكلز.ويخطط البرنامج للعودة إلى استوديوهاته الـ30 في مركز روكفلر في نيويورك أمام جمهور محدود من الاستوديو، وفقًا للشبكة.