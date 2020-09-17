سعر اليورو اليوم الخميس 17-9-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 17-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، ارتفع الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي علي أساس سنوي، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها منطقة اليورو آثر ارتفاع معدلات اصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.
ووفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الفائض التجاري لدول منطقة اليورو بلغ 27.9 مليار يورو (33.1 مليار دولار) في يوليو، ارتفاعا من 23.2 مليار دولار قبل عام. بينما تراجعت واردات منطقة اليورو 14.3% في يوليو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بينما نزلت الصادرات 10.4% فقط.
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في بنك عودة والبنك الاهلي الكويتي، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ووبنك الكويت الوطني.
استقر سعر اليورو اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77.
وفي بنك مصر إيران التنمية ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك مصر صعد سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75.
عالميًا، ارتفع الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي علي أساس سنوي، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها منطقة اليورو آثر ارتفاع معدلات اصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.
ووفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الفائض التجاري لدول منطقة اليورو بلغ 27.9 مليار يورو (33.1 مليار دولار) في يوليو، ارتفاعا من 23.2 مليار دولار قبل عام. بينما تراجعت واردات منطقة اليورو 14.3% في يوليو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بينما نزلت الصادرات 10.4% فقط.
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في بنك عودة والبنك الاهلي الكويتي، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ووبنك الكويت الوطني.
سعر اليورو اليوم الخميس 17-9-2020 في البنوك المصريةووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
استقر سعر اليورو اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77.
أسعار اليورووفي مصرف أبوظبي الاسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك المركزي المصري انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.76، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.73، أما في بنك كريدي أجريكوب فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.78، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.77.
وفي بنك مصر إيران التنمية ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك مصر صعد سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75.