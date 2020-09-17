سعر اليورو اليوم الخميس 17-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الخميس 17-9-2020 في البنوك المصرية ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



استقر سعر اليورو اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77.



أسعار اليورو وفي مصرف أبوظبي الاسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك المركزي المصري انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.76، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.73، أما في بنك كريدي أجريكوب فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.78، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.77.



وفي بنك مصر إيران التنمية ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك مصر صعد سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75.

