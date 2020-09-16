هل تسبب آل الشيخ في رحيل كارتيرون عن الزمالك؟.. التعاون السعودي يرد

كشف نادي التعاون السعودي عن حقيقة تدخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في جلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من الزمالك لتولي الإدارة الفنية للفريق السعودي.وأكد نادي التعاون في بيان رسمي، أن إدارة النادي تكفلت بكامل قيمتها المادية، مشددًا على أن كل ما يقال عن تكفل تركي آل الشيخ بقيمة الصفقة غير صحيح.وأشار نادي التعاون إلى أنه يقدر دعم المستشار تركي آل الشيخ للنادي خلال الفترة الماضية، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية.