جونسون: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض بحسن نية

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أنه سيفرض رسوما "هائلة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واتهم التكتل بعدم التفاوض بحسن نية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.ونجح جونسون في غضون ذلك في تفادي تمرد خصومه داخل حزب المحافظين لخطته لخرق القانون الدولي وإعادة صياغة اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي وقعها العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".