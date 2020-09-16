بينهم 4 سيدات.. الكشف على 48 مرشحًا لانتخابات النواب 2020 بمطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، إنه تم الكشف على 48 مرشحا لانتخابات مجلس النواب 2020 منذ بدء الكشف الطبي بينهم 4 سيدات.وأكد البلتاجي في تصريح لـ"الدستور" أنه تم تجهيز 4 مناطق لإجراء الفحوصات الطبية لمرشحي مجلس النواب 2020 هم "مستشفي العلمين النموذجي، ومستشفي سيوة المركزي، ومستشفي مطروح العام، والقومسيون الطبي".وأشار إلى أنه تم تحويل الـ48 مرشحا إلى المعمل المشترك لأخذ العينة وتحليلها بعد سداد الرسوم المقررة وقدرها 2850 جنيها.