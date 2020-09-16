الميليشيات التركية تهدم وتحرق منازل السوريين في الحسكة

أقدمت الفصائل والميليشيات التابعة لتركيا، على هدم وحرق منازل المواطنين السوريين في ريف الحسكة شمالي سوريا.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، عن أن فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا يهدم منازل المواطنين الطينية لاستخراج ألواح الصفيح، ويفكك أبراج الكهرباء، بالقرب من قرية كوع شلاح في ريف رأس العين في محافظة الحسكة ضمن مناطق عملية "نبع السلام" التركية.كما أضرمت الفصائل الموالية لتركيا النيران في 6 منازل في قرية المحمودية بريف تل تمر وخربة جمو ريف أبو راسين ضمن انتهاكات الميلشيات التركية المستمرة بحق السوريين.وأكد المرصد السوري أنه تم فرض إتاوة تقدر بـ2000 ليرة سورية، على الأهالي أثناء عبورهم حواجز تلك الفصائل في تل خنزير وخربة بنات، إضافة إلى اعتقال مواطنين من هذه القرى.