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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
صرف مرتبات
صرف مرتبات
حسين العمدة
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يقدم «الدستور» موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 للموظفين التابعين للجهاز الإدارى بالدولة، والذي قسمته وزارة المالية على ثلاثة أيام طبقًا لاتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الموظفين العاملين بالدولة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020


وتبدأ وزارة المالية فى صرف المرتبات لشهر سبتمبر الجارى لجميع العاملين في الجهاز الإدارى بالدولة أيام 22 و23 و24 من الشهر الجاري، لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة، وهذا بحسب الكتاب الدوري الشهري والخاص بالوزارة، وتهدف وزارة المالية إلى صرف المرتبات على ثلاثة أيام منعًا لتجمع صرف رواتب الموظفين فى يوم واحد، حيث لكل يوم من الأيام الثلاثة يتم صرف مرتبات للموظفين التابعين لعدد من الوزارات.


الجهات التى تصرف مرتبات فى يوم 22 من الشهر الجارى


وتصرف وزارة المالية مرتبات لعدد من الوزارات فى يوم 22 من الشهر الجارى، وهى "الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام وشئون مجلس النواب والأوقاف والإسكان والسياحة والبترول والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني"، وأيضًا مديريات الخدمات بالمحافظات التابعين لتلك الوزارات، وأيضًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب.

الجهات التى تصرف مرتبات فى يوم 23 من الشهر الجارى


وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات الموظفين التابعين لعدد من الوزارات فى يوم 23 من الشهر الجارى، وهى "التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار".

ومديريات الخدمات بالمحافظات وهى دواوين المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، وأيضًا النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

الجهات التى تصرف مرتبات فى يوم 24 من الشهر الجارى


ونقدم لكم الوزارات التى ستصرف رواتب الموظفين لديها من وزارة المالية فى يوم 24 من الشهر الجارى، وهى التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، وأيضًا مديريات الخدمات بالمحافظات وهى (التربية والتعليم والزراعة والطب البيطرى والشباب والرياضة)، وأيضًا الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

والجدير بالذكر، صرفت وزارة المالية مرتبات موظفي الحكومة للشهور الماضية بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة بنفس النظام التى تقوم الوزارة باتباعه بهدف منع انتشار فيروس كورونا بين الموظفين العاملين بالدولة.

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