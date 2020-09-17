موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020









الجهات التى تصرف مرتبات فى يوم 22 من الشهر الجارى





الجهات التى تصرف مرتبات فى يوم 23 من الشهر الجارى





الجهات التى تصرف مرتبات فى يوم 24 من الشهر الجارى





وتبدأ وزارة المالية فى صرف المرتبات لشهر سبتمبر الجارى لجميع العاملين في الجهاز الإدارى بالدولة أيام 22 و23 و24 من الشهر الجاري، لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة، وهذا بحسب الكتاب الدوري الشهري والخاص بالوزارة، وتهدف وزارة المالية إلى صرف المرتبات على ثلاثة أيام منعًا لتجمع صرف رواتب الموظفين فى يوم واحد، حيث لكل يوم من الأيام الثلاثة يتم صرف مرتبات للموظفين التابعين لعدد من الوزارات.وتصرف وزارة المالية مرتبات لعدد من الوزارات فى يوم 22 من الشهر الجارى، وهى "الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام وشئون مجلس النواب والأوقاف والإسكان والسياحة والبترول والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني"، وأيضًا مديريات الخدمات بالمحافظات التابعين لتلك الوزارات، وأيضًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب.وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات الموظفين التابعين لعدد من الوزارات فى يوم 23 من الشهر الجارى، وهى "التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار".ومديريات الخدمات بالمحافظات وهى دواوين المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، وأيضًا النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.ونقدم لكم الوزارات التى ستصرف رواتب الموظفين لديها من وزارة المالية فى يوم 24 من الشهر الجارى، وهى التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، وأيضًا مديريات الخدمات بالمحافظات وهى (التربية والتعليم والزراعة والطب البيطرى والشباب والرياضة)، وأيضًا الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.والجدير بالذكر، صرفت وزارة المالية مرتبات موظفي الحكومة للشهور الماضية بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة بنفس النظام التى تقوم الوزارة باتباعه بهدف منع انتشار فيروس كورونا بين الموظفين العاملين بالدولة.