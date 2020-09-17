الطقس فى مصر خلال أسبوع





الطقس في مصر خلال أسبوع





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع





جدير بالذكر أن بداية من يوم الإثنين الماضي الموافق 12-9-2020 شهد الطقس خلالها انخفاضًا طفيفا في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و35 درجة و"درجات الحرارة على السواحل الشمالية معتدلة وتتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و42 درجة على شمال وجنوب الصعيد"، كما أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على معظم المناطق، حيث تسجل على القاهرة 80%، وتصل لـ88% على السواحل الشمالية وتنخفض تدريجيا على المناطق الجنوبية، حيث تسجل على شمال الصعيد 60%.









يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية دائمًا ما تحرص على نشر كل ما هو جديد بالنسبة للطقس في جمهورية مصر العربية، حرصًا على صحة المواطنين داخل الجمهورية، ونظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) المنتشر حاليا في مصر في الآونة الأخيرة من بداية الربع الأول من العام الحالي 2020.

وأشار الخبراء إلى وجود نشاط رياح على بعض المناطق خاصة جنوب سيناء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية دائمًا ما تحرص على نشر كل ما هو جديد بالنسبة للطقس في جمهورية مصر العربية، حرصًا على صحة المواطنين داخل الجمهورية، ونظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) المنتشر حاليا في مصر في الآونة الأخيرة من بداية الربع الأول من العام الحالي 2020.