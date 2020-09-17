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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الطقس فى مصر خلال أسبوع

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:25 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يقدم لكم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، الطقس في مصر خلال أسبوع، وذلك بسبب موجة الحر التي تواجهها القاهرة وباقي المحافظات مؤخرا.


الطقس في مصر خلال أسبوع


وازداد البحث عن الطقس في مصر خلال أسبوع، نظرًا لكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع حتى يحترس المواطنون من موجة الحر وتجنب ضربات الشمس، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الدرجات الخاصة بالحرارة في مصر، وشهد الطقس استقرارًا يستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب، وحذر خبراء الهيئة من تكون الشبورة خلال ساعات الفجر حتى السابعة صباحا.​


درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع


جدير بالذكر أن بداية من يوم الإثنين الماضي الموافق 12-9-2020 شهد الطقس خلالها انخفاضًا طفيفا في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و35 درجة و"درجات الحرارة على السواحل الشمالية معتدلة وتتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و42 درجة على شمال وجنوب الصعيد"، كما أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على معظم المناطق، حيث تسجل على القاهرة 80%، وتصل لـ88% على السواحل الشمالية وتنخفض تدريجيا على المناطق الجنوبية، حيث تسجل على شمال الصعيد 60%. 

وأشار الخبراء إلى وجود نشاط رياح على بعض المناطق خاصة جنوب سيناء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية دائمًا ما تحرص على نشر كل ما هو جديد بالنسبة للطقس في جمهورية مصر العربية، حرصًا على صحة المواطنين داخل الجمهورية، ونظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) المنتشر حاليا في مصر في الآونة الأخيرة من بداية الربع الأول من العام الحالي 2020.

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