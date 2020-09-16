أسماء مرشحي الأحزاب لـ«النواب» بدوائر الدقهلية
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:47 م
أشرف لاشينطباعة
حصلت "الدستور" على أسماء مرشحي الأحزاب فردي بدوائر الدقهلية، لانتخابات مجلس النواب 2020
وجاءت القائمة كالتالي:
دائرة دكرنس: شوقى عبدالعليم حزب مستقبل وطن، نصحى البسنديلى حزب مستقبل وطن، مكرم رضوان حزب الشعب الجمهورى.
دائرة مدينة المنصورة: محمد البسيونى حزب الشعب الجمهورى، وحيد فودة حزب مستقبل وطن.
دائرة مركز المنصورة: محمد عقل حزب مستقبل وطن، محمد راس حزب مستقبل وطن.
دائرة منية النصر: محمد أبوخالد حزب مستقبل وطن، محمد الناغى حزب مستقبل وطن.
دائرة المنزلة: مصطفى محروس حزب مستقبل وطن، مجدى الأمير حزب مستقبل وطن.
دائرة السنبلاوين: أسامة عبدالعاطى حزب الشعب الجمهورى، محمد السعيد عوض حزب مستقبل وطن.
دائرة أجا: أحمد عبدالفتاح دياب حزب مستقبل وطن، إيهاب أنيس مستقبل وطن.
دائرة ميت غمر: أسامة راضى حزب مستقبل وطن، أحمد الألفى حزب مستقبل وطن.
دائرة طلخا: وليد شكرى حزب مستقبل وطن، محمد نجاح الشورى حزب الإتحاد.
دائرة بلقاس: وحيد قرقر حزب مستقبل وطن، محمد المعداوى حزب الشعب الجمهورى.
وجاءت القائمة كالتالي:
دائرة دكرنس: شوقى عبدالعليم حزب مستقبل وطن، نصحى البسنديلى حزب مستقبل وطن، مكرم رضوان حزب الشعب الجمهورى.
دائرة مدينة المنصورة: محمد البسيونى حزب الشعب الجمهورى، وحيد فودة حزب مستقبل وطن.
دائرة مركز المنصورة: محمد عقل حزب مستقبل وطن، محمد راس حزب مستقبل وطن.
دائرة منية النصر: محمد أبوخالد حزب مستقبل وطن، محمد الناغى حزب مستقبل وطن.
دائرة المنزلة: مصطفى محروس حزب مستقبل وطن، مجدى الأمير حزب مستقبل وطن.
دائرة السنبلاوين: أسامة عبدالعاطى حزب الشعب الجمهورى، محمد السعيد عوض حزب مستقبل وطن.
دائرة أجا: أحمد عبدالفتاح دياب حزب مستقبل وطن، إيهاب أنيس مستقبل وطن.
دائرة ميت غمر: أسامة راضى حزب مستقبل وطن، أحمد الألفى حزب مستقبل وطن.
دائرة طلخا: وليد شكرى حزب مستقبل وطن، محمد نجاح الشورى حزب الإتحاد.
دائرة بلقاس: وحيد قرقر حزب مستقبل وطن، محمد المعداوى حزب الشعب الجمهورى.