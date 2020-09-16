نص حكم فسخ تعاقد بهاء سلطان والمنتج نصر محروس (خاص)

أسدلت المحكمة الاقتصادية، مساء الأربعاء، الستار على أزمة الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس مالك شركة فري ميوزك في الدعوى التي حملت رقم 545 لسنة 7 ق.ونصّ قرار المحكمة بـ: "إلزام المدّعي عليه بتنفيذ العقد المؤرخ بتاريخ ٢٨١٠٢٠٠٩ وملحقه المؤرخ بتاريخ ١٠٧٢٠١١ عينيًا فيما ينصرف بإعادة تسجيل الأغاني التي شابها عيب هندسي بالألبوم الثاني على نحو ما تقدم بتقرير الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات.وقال يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان إن موكله أصبح حرًا طليقًا من قيود نصر محروس، وبالتالي يحق له التعاقد مع أي شركة منتجة في أي وقت بعد قيام موكله بتسجيل الأربع أغنيات: «سنقوم بإرسال إنذار على يد محضر للمنتج نصر محروس بتسجيل الأربع أغاني وفي حال عدم استجابته سنثبت ذلك».بدأت أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس منذ 2009 بعد تعاقد الثنائي معًا وبدأت الأزمات بينهما في 2011 وتسبب مالك فري ميوزك في تعطل بهاء سلطان فنيًا بتحكّمه فيه وإخلاله ببنود التعاقد وتهديده له طوال الوقت بالشرط الجزائي وقيمته التي بلغت مليونا ونصف المليون دولار.