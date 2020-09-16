محمد نور يحتفل بعيد ميلاد نجليه التوأم عبر «فيسبوك»

احتفل الفنان محمد نور، بعيد ميلاد نجليه التوأم علي وعمر، اليوم، عبر عدد من الكلمات التي قام بكتابتها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشر الفنان عدة صور لنجليه وعلق عليها قائلًا:"علي وعمر حبايبي وولادي الكبار كل سنة وأنتم طيبين عقبال 100 سنة العمر الطويل ليكم، ربنا يحفظكم انتو وكل أولادنا سنة سعيدة عليكم انا بعتبركم اخواتي الصغيرين مش أولادي ربنا يحميكم".و طرح المطرب محمد نور مؤخرًا أحدث كليباته "جاني في ملعبي"، والذى تعاون فيه مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع إسلام ساسو، ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف.