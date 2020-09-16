نقيب البيطريين: فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس مجلس إدارة مفكو

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس اتحاد المهن الطبية، عقد اجتماعا، أمس الثلاثاء، وتم الموافقة على عمل إعلان لفتح باب التقدم لكافة الأطباء البيطريين من ذوى الخبرة، لشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية البيطرية (مفكو)، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا غدا الخميس، أو السبت المقبل، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار خطة الاتحاد لتنمية الشركة وتعزيز العائد والاستثمار، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق، وقبول استقالته.وأوضح سليم، أن الاتحاد وضع عدة ضوابط للتقدم لشغل المنصبين، من بينها: أن يكون المتقدم لديه خبرة فى مجال الطب البيطرى، وخبرة لا تقل عن 15 عاما فى مجال الأدوية البيطرية، ولديه فى إدارة شركات الأدوية، لافتا إلى أن إسناد الإدارة فى الشركة لطبيب بيطرى من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، يأتى ضمن اتجاه الاتحاد إلى اختيار ذوى الخبرة فى الإدارة لكافة الشركات التى يملك الاتحاد النسبة التى تمنحه حق الإدارة.وأشار نقيب البيطريين، إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاستعداد لفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، لافتا إلى أنه اقترح تخفيض اشتراك المعاشات والأرامل بالمشروع، أو ثبات قيمته مثل العام الجارى، مراعاة للظروف التى شهدتها مصر جراء جائحة كورونا.