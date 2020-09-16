رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب البيطريين: فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس مجلس إدارة مفكو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:47 م
الدكتور خالد سليم،
الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس اتحاد المهن الطبية، عقد اجتماعا، أمس الثلاثاء، وتم الموافقة على عمل إعلان لفتح باب التقدم لكافة الأطباء البيطريين من ذوى الخبرة، لشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية البيطرية (مفكو)، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا غدا الخميس، أو السبت المقبل، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار خطة الاتحاد لتنمية الشركة وتعزيز العائد والاستثمار، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق، وقبول استقالته.

وأوضح سليم، أن الاتحاد وضع عدة ضوابط للتقدم لشغل المنصبين، من بينها: أن يكون المتقدم لديه خبرة فى مجال الطب البيطرى، وخبرة لا تقل عن 15 عاما فى مجال الأدوية البيطرية، ولديه فى إدارة شركات الأدوية، لافتا إلى أن إسناد الإدارة فى الشركة لطبيب بيطرى من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، يأتى ضمن اتجاه الاتحاد إلى اختيار ذوى الخبرة فى الإدارة لكافة الشركات التى يملك الاتحاد النسبة التى تمنحه حق الإدارة.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاستعداد لفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، لافتا إلى أنه اقترح تخفيض اشتراك المعاشات والأرامل بالمشروع، أو ثبات قيمته مثل العام الجارى، مراعاة للظروف التى شهدتها مصر جراء جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

أمين فيفا السابق يعترف بحصوله على «فيلا» من القطري ناصر الخليفي

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

كيفية غسل الأقنعة القماشية

العلماء يكتشفون حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

دراسة: توتر الأمهات يمكن أن يؤثر سلبيا على أطفالهن مدى الحياة

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. فاطمة محمد على تشدو بأشهر الأغانى على مسرح ساحة الهناجر

رضا عطية: جائزة «كتارا» مكافأة نهاية الخدمة لعناصر الإخوان

وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبد السلام عارف ثاني رئيس للعراق

فتحي سليمان: الإخوان خانوا الجيوش العربية في حرب 48 لصالح العدو