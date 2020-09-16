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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تكرم رئيس قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:38 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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كرمت جامعة الأزهر الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، ومحافظ بني سويف سابقًا؛ حيث مُنِح درع جامعة الأزهر.

جاء هذا التكريم على هامش استضافة كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لاجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد بمقر مجلس جامعة الأزهر الجديد، بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى حضور لفيف من عمداء كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

وقد تم تبليغ لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اللذين حالت الظروف دون حضورهما.

هذا وقد تناول اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات الرؤية المستقبلية للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تناول موضوعات أخرى متعلقة بقطاع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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