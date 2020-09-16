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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة الفرنسية: لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:24 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان.

وأعربت الرئاسة الفرنسية عن أسف فرنسا لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قال في آخر زيارة له إلى بيروت في مطلع سبتمبر الجاري، إن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز تشكيل حكومة جديدة خلال مدة 15 يوما، انتهت أمس، وكذلك إنجاز إصلاحات جوهرية خلال 8 أسابيع.

وقال مسؤول فرنسي: "تأسف فرنسا لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين لم ينجحوا في الوفاء بالتعهدات التي تعهدوا بها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن"، وفق "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "لم يفت الأوان بعد، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرًا لمصلحة لبنان وحدها من خلال السماح لمصطفى أديب بتشكيل حكومة على مستوى خطورة الوضع".

وتصدرت فرنسا جهود دولية لدفع السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاجتذاب المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع المصرفي بالشلل وحالت دون حصول المودعين على معظم أموالهم.

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