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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يثمن دعم السيسي للعاملات وإيمانه بدورها الفعال

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:23 م
السيسي
السيسي
محمد الشريف
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شكر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة العاملة وإيمانه بدورها الفعال، وكلماته المعبرة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة للمرأة العاملة، ما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل المجتمع وأسرتها خاصة في ظل جائحة كورونا، ما يزيد من العبء الملقى على كاهل المرأة العاملة تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الحكومة بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلة السيدات العاملات بتنظيم ساعات عملهن لتناسب وضع الأبناء خلال الدراسة.

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