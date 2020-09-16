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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جريحان بانفجار عبوة ناسفة في درعا السورية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:52 م
انفجار
انفجار
وكالات
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جرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا، حسب ما ذكر الهلال الأحمر السوري.

وأضافت صفحة الهلال الأحمر أن صوت انفجار سمع في حي المطار في المدينة، فتوجهت فرق الإسعاف الأولي فيه إلى المكان و"نقلت مصابا باتجاه المركز ليتلقى الإسعافات الأولية العاجلة ضمن النقطة الطبية، وآخر إلى المشفى".

وذكرت وكالة "سانا" أن العبوة "زرعها إرهابيون في سيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة المطار بحي المطار في المدينة"، دون أن ترد معلومات إضافية عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

ويشهد ريف المدينة انفجارات متفرقة كان آخرها أواخر الشهر الماضي حين أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة إلى مقتل طفل وإصابة 4 آخرين في مدينة داعل في ريف المحافظة الشمالي.

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