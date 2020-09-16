ثبات إيرادات «الغسالة» للأسبوع الثالث

استقرت إيرادات فيلم "الغسالة"من بطولة أحمد حاتم، للأسبوع الثالث على التوالي عند نفس القيمة، حيث جمع هذا الاسبوع 509 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في شباك التذاكر خلال الفترة التي عرض فيها إلى 13 مليون و200 ألف جنيه.و الفيلم قدم بشكل جديد فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، الذي يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التي يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص، فيقرر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضي لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه."الغسالة" يشارك في بطولته كل من النجوم محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، ومحمود الليثى، وعلى الطيب، وجيلان علاء، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.